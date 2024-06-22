Ayşe Ateş, tehdit edilen gazetecilere destek verdi

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinde hedef gösterilen gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na destek verdi.

Yaklaşık 1 buçuk sene önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi yazarı Kadir Yıldız tarafından hedef gösterilen gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu’na destek verdi.

Sosyal medya hesabından Halk TV yayının bir kısmını paylaşan Ayeş Ateş, "Basit bir cinayet davası olmadığı bilinciyle Sinan Ateş suikastinin aydınlatılması için insanüstü bir mücadele örneği sergileyerek bütün tehditlere göğsünü çelik bir duvar gibi geren Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Murat Ağırel başta olmak üzere bu ülkenin bütün cesur, şerefli ve azimli gazetecilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz" yazdı.

“Türk basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır.” - Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Basit bir cinayet davası… pic.twitter.com/7skiq2M2iL — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 22, 2024

Ayşe Ateş, hedef gösterilen gazetecilerin can güvenliğinin elzem olduğunu da belirtti.