Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye yanıt: O halde ne işiniz var Sincan'da?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak" açıklamasına yanıt verdi. Ateş, "Müşteki değiller. Sanık olmadıklarını da tekrar tekrar ifade ettiler. O hâlde ne işiniz var Sincan’da" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Sinan Ateş davasına ilişki, "1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, Bahçeli'nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"MHP, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katline ilişkin görülecek olan siyasi cinayet davasına avukatları düzeyinde katılacakmış" diyen Ateş, "Peki, neden? Müşteki değiller. Sanık olmadıklarını da tekrar tekrar ifade ettiler. Eminim ki kamuoyu da benimle aynı soruyu soruyordur: O hâlde ne işiniz var Sincan’da" ifadelerini kullandı.