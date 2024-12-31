Ayşe Ateş'ten İbrahim Kalın'a çağrı: Elinizdeki belgeleri paylaşın

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşe Ateş, "Bugün eşim Sinan Ateş’in katledilerek bizden koparılışının ikinci yılı. Sinan’ın katillerinin azılı savunucuları iki yıldır kurumunuzun adını kullanarak kara propaganda yapıyor. Bu karanlık yapı ne acı dinliyor ne de gözyaşı. Bizim için zaten kara ve acı olan bugünü daha da zehir etmek için yine kurumunuzun adının geçtiği bir metni organize bir şekilde dolaşıma soktular" dedi.

YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATIN TALEBİ

"Bu metinde, 'MİT’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş’in FETÖ üyesi olduğuna dair bir dosya sunduğu' iddiasına yer veriliyor" diyen Ateş, şunları söyledi:

"Biz bunun yalan olduğunu biliyoruz ancak kamu vicdanını yaralayan bir siyasi cinayete ilişkin iki yıldır kurumunuzun, adının kullanıldığı bu kara propaganda karşısında sessiz kalmasına anlam veremiyoruz. Eğer biz yanılıyorsak elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı, yanılmıyorsak da böyle bir belgenin var olmadığınına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmenizi; Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve kurumunuzu töhmet altında bırakan bu kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ediyoruz."