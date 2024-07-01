Ayşe Ateş'ten ilk duruşma öncesi mesaj: Adalet istiyoruz

Ayşe Ateş, yarın ilk duruşması görülecek Sinan Ateş Davası öncesinde, “Yarın iki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün (1 Temmuz 2024) Sincan Cezaevi’nde başlayacak. Ayşe Ateş, yarın ilk duruşması görülecek Sinan Ateş Davası öncesinde, “Yarın iki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü” dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

"ADALET İSTİYORUZ, ADALET"

"Toplumsal huzurun anahtarını, en tabii hakkımızı, bütün insani haklarımızın güvencesini istiyoruz.

Adalet istiyoruz, adalet!

Hiç kimse bu kadar delil varken cinayeti yalnızca kör bir kayıkçının gördüğüne ikna olmamızı;

Kendini suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle zanneden bir kalabalığın “Artık yasa dışı diye bir şey yok, çünkü bize yasa yok” dayatmasını kabullenmemizi beklemesin.

Berrak suyu bulandırmaya, aklımızla alay etmeye kalkmasın.

Yarın iki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü.

Biliyorum ki ben vazgeçersem, babalarının katilleri elini kolunu sallayarak sokakta gezmeye devam ederse kızlarımın asla normal bir hayatı olmayacak. Ne çocukluklarını ne de gençliklerini yaşayabilecekler.

Bizi bu mücadelede yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim."