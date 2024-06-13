Ayşe Ateş'ten 'MHP' açıklaması: Yargılananların hepsi MHP mensubu, davaya gelip korumaya devam etsinler

Ayeş Ateş, 1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş cinayeti davasına MHP'li isimlerin de katılacak olmasına ilişkin "Yargılananların neredeyse hepsi MHP mensubu, şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar" dedi.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan isimlerin neredeyse hepsinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubu olduğuna dikkat çekerek 1 Temmuz'da görülecek duruşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş cinayeti davasına MHP'li isimlerin de takip edecek olması hakkında konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davanın şüphelileri arasında yer aldığına dikkat çekerek "Eninde sonunda mahkemeye gelecek" dedi.

Ateş, "Yıldırım zaten şüpheli, bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP mensubu, şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar" ifadelerini kullandı.