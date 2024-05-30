Ayşe Ateş'ten, MHP'li Fethi Yıldız'a 4 soru

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a, Sinan Ateş cinayeti davası hakkında 4 soru yöneltti. Ateş, "Kabul edilmesi için Meclis’ten açık çağrı ve baskı yaptığınız bu sözde iddianamedeki deliller üzerinden basına verilen demeçlere isnat, itham ve iftira demek" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a Sinan Ateş cinayeti davası ile ilgili sorular yöneltti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklalamada Ayşe Ateş, "Bir hukukçu olması münasebetiyle, MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, partisinin bir an önce kabul edilmesi için Meclis’ten baskı ve çağrı yaptığı sözde iddianamede yer alan ve bilirkişi raporu ile de tespit edildiği sabit olan yazışmalar hakkındaki hukuki görüşlerini almak isteriz" dedi.

Ayşe Ateş, paylaşımında, "Kabul edilmesi için Meclis’ten açık çağrı ve baskı yaptığınız bu sözde iddianamedeki deliller üzerinden basına verilen demeçlere isnat, itham ve iftira demek" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'li Feti Yıldız'a şu soruları yöneltti:

"1-) Tutuklu Tolgahan Demirbaş’ın bana, eşim Sinan Ateş’e ve onun yakın arkadaşlarına ait kişisel verileri Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Yöneticileri ve emniyet güçleri vasıtasıyla hukuksuz yollardan ele geçirip kendisinden talep eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a göndermesi kanuna aykırı mıdır?

2-) Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Tolgahan Demirbaş’a Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Suat Başaran’ın Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uğradığı saldırının emrini vermesi bir suç unsuru teşkil etmekte midir?

3-) Dönemin Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olup ve şu anda mevcut Ankara Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Ömer Şanlı’nın 01/06/2022 tarihinde Pozantı’da bir dinlenme tesisinde Niğde İYİ Parti Başkan Yardımcısı Mümin İnan’a saldırı yapılması emrini vermesinin hukuk kitaplarında cezai karşılığı var mıdır?

4-) Yüksek hukuk bilgilerinize dayanarak bu yazışmaların ve yazışmaların akabinde gerçekleşen şiddet eylemlerinin bir suç unsuru teşkil edip etmediği konusu hakkında ne söylemek istersiniz? Suç unsuru teşkil ediyorsa cezai müeyyidesi nedir?"