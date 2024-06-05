Ayşe Ateş'ten MHP'li İsmet Büyükataman'a tepki: "Kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet"

MHP'li İsmet Büyükataman, Sinan Ateş’in ölümünü "yargıya intikal etmiş cinayet davası" olarak tanımlamasına Ayşe Ateş'ten sert yanıt geldi. Ateş, "Eşimin katledilmesini çekirdek çitleyerek izledi, kıs kıs güldüğü bir siyasi cinayet" dedi.

Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin yankıları sürüyor.

Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmadan önce 16 yıl boyunca danışmanlığını yaptığı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Grup Toplantısında Devlet Bahçeli’nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında "Yargıya intikal etmiş bir cinayet" diyen Büyükataman, "Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları’nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları’nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir.

Hepsini biliyoruz, hepsini takip… — İsmet Büyükataman (@buyukataman) June 4, 2024

"KIZLARIMIN GÖZYAŞLARINA KIS KIS GÜLDÜĞÜN BİR SİYASİ CİNAYET"

Ayşe Ateş ise Büyükataman’a sert yanıt vererek cinayetin siyasi olduğunu vurguladı.

Ateş’in paylaşımı şu şekilde:

"Ey İsmet Büyükataman! Ey makam sahibi muhterem kişi! İnsandan vefa dilenen bu yüzyılın, Koltuğuyla insanlığını çiğneyen hiçi.

Yaptığın paylaşım izaha muhtaç. Gel, düzeltelim.

Yargıya intikal etmiş bir cinayet davası değil. "Evladım" dediğin insanın -öldürüleceğini bildiğin hâlde- canice öldürülmesini önlemek için hiçbir girişimde bulunmadığın, sokak ortasında katledilmesini çekirdek çitleyerek izlediğin, katledildikten sonra, sana "dede" diyen kızlarımın gözyaşlarına kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet. Tutuklu bulunanların ve cinayet şüphelisi sıfatıyla hakkında soruşturma yürütülenlerin büyük çoğunluğunun Ülkü Ocakları ve MHP mensubu olduğu bir siyasi cinayet.

Dedim ya: Paylaşımın izaha muhtaç. Görünen o ki varlığın da insanlığa muhtaç."