Ayşe Ateş'ten MHP'li Yalçın'a "iddianame" yanıtı: Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı

Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının iddianamesinde hiçbir MHP'linin adının geçmediğini söyleyen MHP'li Semih Yalçın'a "Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş ablayı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Kendine güveniyorsan duruşmaya gel" yanıtını verdi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın cinayet davasına ilişkin hazırlanan iddianamede hiçbir MHP'linin adının geçmediği açıklamasına yanıt verdi.

MHP'li Semih Yalçın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, gazetecileri isim vererek hedef göstermişti.

Muhalif medyayı hedef alan Yalçın, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de "Belirtmeliyiz ki solcu medya mensuplarının dillerine doladığı cinayet davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adı geçmemektedir" demişti.

Ayşe Ateş, söz konusu açıklamaya, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i iki ayrı araçla takip eden kişilerden 2'sinin Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcıları olduğu ortaya çıkmasına vurgu yaparak Yalçın'a yanıt verdi.

"SENİN MUM YATSIYA KADAR BİLE DAYANAMADI"

"Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada 'Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira' diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş ablayı takip ederken yakayı ele verdi" ifadelerini kullanan Ayşe Ateş, "Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer Google'da arat" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, açıklamasının devamında MHP'li Yalçın'ı duruşmaya çağırdı. Ateş, "Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP’deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın" dedi.