Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları'nı işaret etti: Ok yaydan çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayetteki 'Ülkü Ocakları' bağlantısına ilişkin, "Size operasyon çekenleri görmek için demir parmaklıkların ardına, ayaklarınızın altına bakın. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı da yargının önüne çıkmaktan kurtulmak için hâlâ ayaklarınıza kapanıyor" ifadelerini kullandı. İddianameye de tepki gösteren Ateş, "Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Ok, yaydan çıktı bir kere" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın, cinayetin ardından kaçırıldığı tespit edilen 06 AT 5021 plakalı aracın daha önce Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, gelişmenin ardından sosyal medya hesından açıklamalarda bulundu.

"Bize operasyon çekiliyor, deniliyor. "Pensilvanya" deniliyor. Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır" diyen Ateş, "Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. "Onun kalemini kırdık" diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır. Nereden aldığı belli olmayan bir güçle Özel Harekât polislerini torbacılara şoför yapanlardır" ifadelerini kullandı.

Ateş, şöyle devam etti: "Külliye'nin 1 km ötesinde, AK Parti Genel Merkezi'nin dibinde, sanki devlete kafa tutarcasına; bu ülkenin iki kız çocuk sahibi, işinde gücünde şerefli bir akademisyenine gözünü kırpmadan kıyanlardır. Size operasyon çekenleri görmek için demirparmaklıkların ardına, ayaklarınızın altına bakın. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı da yargının önüne çıkmaktan kurtulmak için hâlâ ayaklarınıza kapanıyor."

"HAMLELERİNİZ NAFİLE"

Hazırlanan iddianameye tepki gösteren Ateş, "İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile. Çünkü bu davanın savcısı yüce Türk milleti. Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi bulup çıkaracak, sizi alıp getirecek. Ok, yaydan çıktı bir kere" dedi.

"YALANI KUTSAMAYIN"

Ayşe Ateş, son olarak şunları söyledi: "Bazı yorumları okuduğumda, bazı paylaşımlara baktığımda ne yazık ki bir kesimin, gözünün önündeki bunca delile rağmen, hâlâ Platon'un mağarasından çıkamadığını görüyorum. Zincirlerinizden kurtulun, yalanı kutsamayın, gerçeği kucaklayın. Kaçınılmaz sonla barışın."

Bize operasyon çekiliyor, deniliyor. "Pensilvanya" deniliyor. Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. "Onun kalemini kırdık" diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj… pic.twitter.com/Fu3AfafGOF — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) May 9, 2024