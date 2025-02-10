Ayşe Ateş yeni görüntüleri hatırlattı: "Cinayetin kilit ismi Serdar Öktem"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sırasında tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, dosyanın şüphelisi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulundukları ortaya çıktı.

Ateş ailesinin avukatları, bu görüşmenin, özel planlandığı iddiasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukatlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yıldırım'ın arasında da 22 kişi hakkında verdiği takipsizlik kararına yaptığı itiraza, hastane görüntülerini de ekledi.

Görüntülerde, Öktem'in 4 Temmuz 2023 günü Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasından yaklaşık 3 saat sonra Yıldırım’ın bu hastaneye gelerek Öktem'in bulunduğu alana girdiği, ayrıca Öktem'i hastaneye getiren infaz koruma memuru ile hastane bahçesinde konuştuğu anlar yer alıyor.

CİNAYETİN KİLİT İSMİNİ VURGULADI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından duruma tepki gösteren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından şunları paylaştı:

"Gözaltına alındığında hafızasını kaybeden Serdar Öktem, tutuklandıktan sonra kalp spazmı geçiriyor. Kaldırıldığı hastaneye 'tesadüfen!' Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım geliyor ve sonrası haber metninde yazıyor. Biz yine iddia ediyoruz ki Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır.

Şu anda yargıda yürütülen bütün çalışma, tutuksuz yargılanan bu şahsı beraat ettirmek üzerinedir. Telefonundaki bilgilere 2 yıldır erişilememesinin sebebi de budur. Bir sızma suç örgütü; hukuku ayaklar altına almış, adalet ayağa kalkmasın diye de tepesinden bastırıyor. Elbet bir gün gelecek ve adalet iyi insanların omuzlarında göklere yükselecektir. Buna inancımız tam."