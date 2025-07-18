Ayşe Barım Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Gezi soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım, Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi.

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'a ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ayşe Barım, sağlık sorunlarının tespiti için dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

RAPOR BEKLENİYOR

ANKA'nın aktardığına göre, Deniz Ketenci, "Şu anda cezaevi koşullarında kalmasının tıbben mümkün olup olmadığını değerlendirecek olan rapor beklenmektedir" dedi.

Ketenci şöyle devam etti:

"Müvekkilimizin kalp ve beyin sağlığını, hayatını doğrudan tehdit eden sağlık problemleri halen cezaevinde her geçen gün daha da artarak ağır bir şekilde devam etmektedir. Temennimiz Ayşe Barım’ın erteleyemeyecek sağlık ve yaşam hakkının bir an önce kendisine tanınmasıdır,

Ayrıca Ayşe Barım hükümlü değil tutukludur. Dolayısıyla masumiyet karinesi halen geçerli olup suçlu ilan edilmeden cezaevi koşullarına mahkum edilerek sağlık hakkı görmezden gelinemez"

BARIM NEDEN TUTUKLU?

Barım, "Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu" iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

HAYATİ RİSK TAŞIYAN SAĞLIK SORUNLARI VAR

Kalbinde ve beyninde toplam 9 farklı ciddi hastalığı bulunan Ayşe Barım, cezaevinde hayati risk taşıyan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Barım, 6 ay içinde sağlık sorunları yüzünden cezaevinde defalarca bayıldı.