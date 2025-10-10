Ayşe Barım ameliyat olacak

1 Ekim'de görülen duruşmada hakkında tahliye kararı verildikten sonra hakkında tekrar tutuklama kararı çıkan Ayşe Barım açık kalp ameliyatı olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barım, her gün hakkında 'infazın ertelenmesi' kararı alınan ve hastane kapısının önünde polislerin beklediği Barım için doktorlar 'açık kalp ameliyatı' kararı aldı.

Barım'ın pazartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemlerini organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve Barım hakkında ev hapsi kararı verilmişti.



Savcılık, Barım'ın tahliyesine itiraz etmiş, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesine rağmen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı vermişti.