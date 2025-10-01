Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan, daha sonra 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nde sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkacak.

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Direnişi'ne yönlendirdiği gerekçesiyle 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım’ın ilk duruşması, 7 Temmuz’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

BARIM'IN SAĞLIK SORUNLARI

Barım'ın ilk duruşmasında mahkemeye nörolog ve kardiyologların da bulunduğu bir sağlık kurulu tarafından rapor sunulmuştu. Rapora göre Barım'ın kalbindeki kas dokuları normalin çok üstünde ve dengesiz şekilde kalınlaştı.

Ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Barım, 27 Ağustos'ta yayınladığı bir açık mektupla "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?" diye sormuştu.

SANATÇILAR ADLİYEYE GELMİŞTİ

İlk duruşmada Ayşe Barım'a destek olmak için çok sayıda sanatçı da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Barım'a destek için adliyede bulunan sanatçılar arasında Zerrin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin de vardı.

Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

TANIKLARA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILMIŞTI

Mahkeme heyeti ayrıca, tanıklar Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün ise zorla getirilmesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Barım'ın 29 Mayıs - 2 Haziran 2013 tarihleri arasında şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği iddia edilmişti. Barım'ın evinde ve iş yerinde aramalar yapılmıştı. Soruşturma kapsamında sanatçılar Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler polis eşliğinde adliyeye götürülerek ifade vermişti.