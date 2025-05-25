Ayşe Barım davasındaki ihbarcı dolandırıcı çıktı

Gezi Direnişi eylemleriyle bağlantılı olarak sanatçıları yönlendirmekle suçlanan menajer Ayşe Barım’ın davasındaki ihbarcının “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlardan hakkında işlem yaptığı ortaya çıktı.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Barım, 7 Temmuz’da hâkim karşısına çıkmayı beklerken, yargılandığı dosyaya bir ihbar mesajı ulaştı.

İhbarda, ülkenin ekonomik ve toplumsal istikrarına tehdit oluşturduğu öne sürülen bazı kişi ve yapılarla ilgili geniş ifadeler yer aldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gelen ihbarın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ihbarı yapan kişinin kimliğini talep etti.

İstanbul Emniyeti tarafından yapılan sorgulamada ihbarcı Sedat Gül’ün “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Türk Ticaret Kanunu’na Muhalefet” suçlarından daha önce işlem gördüğü ortaya çıktı.