Ayşe Barım hakkında Gezi soruşturması genişleyecek

Haber Merkezi

Menajer Ayşe Barım’ın, Gezi Direnişi’nin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmanın, Barım’ın “Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği” öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Barım’ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı Direnişini planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu iddia edildi. Barım’ın ajansıyla anlaşması bulunan ve eylemlere katılan bazı oyuncuların ifadesinin alındığı soruşturmada, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gezi Direnişi’ni hedef aldı. Dağ, "Bunu organize edenler, bugün deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılanıyorsa, zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman yargılanma ile karşı karşıya kalacaktır" dedi.