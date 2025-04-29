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Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı: 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Gezi Davası soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendi.

Güncel
  • 29.04.2025 19:14
  • Giriş: 29.04.2025 19:14
  • Güncelleme: 29.04.2025 19:22
Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı: 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' ile suçlanan Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. Tutuklanmadan önce doktorların şart koşması üzerine fazla kilolarını vererek kalp ameliyatına hazırlanan Barım ayrıca beyin anevrizma ameliyatı geçirmişti.

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