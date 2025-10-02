Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

8 ay cezaevinde tutulduktan sonra dünkü duruşmada ev hapsine alınan menajer Ayşe Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, dün görülen duruşmada ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Barım'ın tahliyesine itiraz etti.

NOW Haber'in aktardığına göre, Ayşe Barım'ın evinde bayılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DURUŞMADA YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARINI ANLATMIŞTI

Ayşe Barım, dün duruşmada cezaevinde geçirdiği 248 günde yaşadığı sağlık sorunlarının ilerlediğini hatırlatmış ve şunları söylemişti:

"Adaletin varlığına inanmak ve güvenmek istiyorum. Çaresizim ve zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum. Biraz da yorgunum. 30 kilodan fazla kilo verdim. Sunulan tüm somut veriler, kimseyi hasta olduğuma ikna edemedi. Ben tedavi olmayı reddetmiyorum. Bayılmalarımla ilgili devlet hastanelerine sevklerim başladı. Çok zor bir şekilde sevk oldum. En az 12 kere çeşitli hastanelere gittim. En son Çam ve Sakura Hastanesi’nde kurula girdim. İnfaz koruma jandarma memurları eşliğinde muayene oldum. Ben tedavi olmak istiyorum, olmak zorundayım."

"Bütün bunların neden başıma geldiğini anlayamıyorum. Neden yaşam hakkımdan yoksun bırakılıyorum?" diye soran Barım, tutuksuz yargılanmak istediğini dile getirmişti.