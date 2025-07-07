Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında: Duruşma başladı

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 10.40'ta başladı.

İzleyiciler, duruşma salonuna Barım getirildiği sırada "Hoş geldin Ayşe" diyerek alkışladılar.

Duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla devam etti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Barım savunmasında şunları söyledi:

“Gezi’ye kimseyi yönlendirmedim, hiçbir oyuncuyu yönlendirmedim. Oyuncular orada olduğu için gittim. Çünkü basın oradaydı. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oyuncuların mitinge gittiği gibi. Ya da Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Türkiye tek yürek adlı kampanya düzenlendi. Akşam 7’den sabah 2’ye kadar oyuncularımın yanındaydım.

Tespit edilmiş çok ağır bir kalp hastalığım var, anevrizmam var, 2 kez doktor kontrolüne gittim. Kalbimde 6 ayrı hastalık teşhis edildi. Yeni bir anevrizma da tespit edildi. Ben çok sağlıksız koşullarda bu hasretle mücadele ediyorum. Sağlıklı yaşam koşullarına kavuşup olmam gereken ameliyatları da bu koşullarda olmak istiyorum” diyen Ayşe Barım ağlamaya başladı, salonda oyuncular da gözyaşlarına hakim olamadı.

2013 yılında ID İletişim 43 oyuncuyla çalışıyordu. Sadece 12 oyuncu Gezi Parkı’na katılmış. 2025 İD İletişim web sayfası iddianameye eklenerek o dönem çalışmadığım diğer oyuncular da benim oyuncum gibi dosyaya eklenmiş. Gezi Parkı’na tek bir gün gittim. O gün oradaki oyuncuların büyük bir kısmı benimle çalışmıyordu. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Can Bonomo gibi. Mesela Zerrin Tekindor benimle çalışmıyordu o dönemde. Şafak Sezer Gezi Parkı’ndaymış ama benimle çalışmıyordu…43 oyuncuyla çalışıyormuşum ekibim 10 kişilikmiş ama sadece 12 oyuncu gitmiş. Bu kadar başarılı bir menajerken sadece bu kadar oyuncu mu götürebilmişim?”

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Barım, protestoların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Barım’ın "Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu" öne sürülüyor.

ÜNLÜ İSİMLER İZLEYİCİ OLARAK KATILDI

Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.





Fotoğraf: DHA

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HAYATİ RİSK TAŞIYAN SAĞLIK SORUNLARI VAR

Kalbinde ve beyninde toplam 9 farklı ciddi hastalığı bulunan Ayşe Barım, cezaevinde hayati risk taşıyan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 6 ay içinde sağlık sorunları yüzünden cezaevinde defalarca bayıldı.

Avukatları mahkemeden Barım’ın tahliyesini talep etti ancak 20 Mayıs ve 30 Mayıs tarihli tahliye talepleri kabul edilmedi. 5 Haziran tarihinde Barım hücresinde tekrar bayıldı. Bunun üzerine avukatları 11 Haziran’da mahkemeye başvurarak "ani ölüm riski" nedeniyle Barım’ın tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti.

Mahkeme Barım’ı gerekli tetkiklerin yapılması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk etti. 9 kişilik uzman hekim kurulu tarafından 2 Temmuz tarihli sağlık raporu hazırlandı. Rapor, Barım’ın cezaevinde kalmasının yaşamını doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu. Raporda kalıcı kalp pili takılmadığı takdirde ani ölüm riski bulunduğu belirtildi. Ayrıca beyninde daha önce takılmış iki stente rağmen yeni bir anevrizma oluştuğu ve bu baloncuğun patlaması durumunda beyin kanaması, felç ya da ölüm olabileceği, şu an konum nedeniyle müdahale edilemediği kaydedildi.

Barım'ın avukatları sağlık kurulu raporuyla birlikte yeniden tahliye başvurusu yaptı ve Adli Tıp Kurumu raporu beklenmeden tahliye kararı verilmesi gerektiği, aksi takdirde yaşanabilecek hayati sonuçlardan cezaevi yönetiminin ve mahkemenin sorumlu olacağını vurguladı.