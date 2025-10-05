Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanacağını duyan annesi felç tehlikesi atlattı

Gezi Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 ay tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi kararı ile tahliye edilen ancak bir gün sonra itiraz üzerine tekrar tutuklanmasına karar verilen menajer Ayşe Barım'ın tedavisi hastanede polis gözetimi altında sürüyor.

Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanacağını öğrenen annesinin felç geçirmenin eşiğine geldiği öğrenildi. Barım'ın kızkardeşiyle konuşan Hukukçu Tuba Torun, yaşananları Sözcü TV'de anlattı.

Barım’ın kız kardeşi, sağlık durumunun 3 ay öncesine göre çok daha kötü olduğunu söyledi. Annelerinin de çok yaşlı olduğunu ve yeniden tutuklama olacağını duyunca felç geçirmenin eşiğine geldiğini aktardı. "Çok üzgün ve çaresiz durumdayız” diyen Barım'ın kızkardeşi şu ifadeleri kullandı: