Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi
Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Dosya üst mahkemeye gönderildi. Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tahliyesine itirazı sonrası dosyası üst mahkemeye gönderilen Menajer Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliyeye itirazını kabul etti.
Böylece Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, dün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.