Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım neden gözaltına alındı?

Türkiye'de birçok ünlü ismi temsil eden ve medya, sanat dünyasında etkili bir konuma sahip olan ID İletişim menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, Haziran 2013'teki Gezi Parkı eylemlerinin planladığı gerekçesiyle 24 Ocak 2024'te gözaltına alındı. Peki Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım neden gündemde?

AYŞE BARIM KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Ayşe Barım, 2002 yılında ID İletişim'i kurdu ve sektörde önemli bir yere geldi. Barım’ın liderliğindeki ID İletişim, Türkiye’nin önde gelen oyuncuları, sanatçıları ve medya figürlerini temsil eden köklü bir menajerlik şirketi olarak tanınmaktadır. Bu isimler arasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Mehmet Günsür, Fahriye Evcen ve daha birçok ünlü sanatçı bulunmaktadır.

AYŞE BARIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dönemde Ayşe Barım’ın adı, hem Gezi Parkı eylemleri hem de sektördeki tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmakla suçlanmıştır. Barım’ın bu süreçte Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun bir iletişim içinde olduğu iddia edilmektedir.

AYŞE BARIM NEDEN HEDEFTE?

Özellikle TRT'nin Tabii platformunun yayın hayatına başlaması ile birlikte, Ayşe Barım'ın oyuncu menejerlik sektöründe tekel olduğu iddiaları iktidara yakın kesimler tarafından ortaya atıldı. Sektörün tamamına ilişkin temel sıkıntıların da birçok oyuncu tarafından ifade edilliyor olmasına rağmen Ayşe Barım'ın 11 yıl önceki Gezi eylemleri nedeniyle 11 yıl sonra gözaltına alınması kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.