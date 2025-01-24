Ayşe Barım soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci de adliyede

Ayşe Barım'ın 'Gezi Direnişi' nedeniyle gözaltına alındığı soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifadeye çağırılmasının ardından Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in de adliyeye geldiği ve ifade verdiği bildirildi.

Söz konusu gelişmeyi, Emrullah Erdinç aktardı.

NE OLMUŞTU?

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Barım soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu iddia edilen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı. Habertürk muhabiri Ceylan Sever, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu'nun da polis eşliğinde savcılığa getirildiğini ve ifadelerinin alındığını bildirmişti.