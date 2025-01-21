Ayşe Barım soruşturması: Oyuncu Nedim Saban ifadeye çağrıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, oyuncu Nedim Saban'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

Saban'ın perşembe günü adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" olarak ifade vermişti.