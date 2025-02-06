Ayşe Barım soruşturması: Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Direnişi'nin "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim ifade verdi.

İfade veren son isim ise 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ oldu.

Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.