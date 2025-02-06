Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ayşe Barım soruşturması: Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi

Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında senarist Mehmet Bozdağ Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Güncel
  • 06.02.2025 14:58
  • Giriş: 06.02.2025 14:58
  • Güncelleme: 06.02.2025 15:04
Kaynak: DHA
Ayşe Barım soruşturması: Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi
Fotoğraf: AA /Arşiv

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Direnişi'nin "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim ifade verdi.

İfade veren son isim ise 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ oldu.

Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.

BirGün'e Abone Ol