Ayşe Barım’a hastanedeyken yeniden tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tahliyesine itirazı sonrası dosyası üst mahkemeye gönderilen Menajer Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliyeye itirazını kabul etti.

Böylece Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

BARIM'IN HASTANEDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ayşe Barım ile birkaç saat önce görüştüğünü açıkladı ve Barım'ın hastaneden fotoğrafını paylaştı. Başarır, "Daha üç saat önce görüntülü konuştum; utanmaz sıkılmaz arsız insanlar; bu halde bir insanı tekrar tutukluyorsunuz! Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz!" dedi.

T24'ün aktardığına göreyse; yeniden tutuklama kararı üzerine emniyet görevlilerinin savcılık talimatıyla Nişantaşı'ndaki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne gittiği sırada anevrizması nedeniyle Ayşe Barım'ın beyin MR'ı çekiliyordu. Barım için bugün (cuma) de kalp hastalığı için kontroller ve tedavi planlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, dün ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.