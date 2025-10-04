Ayşe Barım’ın özgürlüğü 24 saat sürdü

Gezi Direnişi’ne ilişkin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım için itiraz üzerine tekrar tutuklama kararı verilmesine tepkiler sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ev hapsi kararına itirazını 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddetmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye taşındı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise Barım’ın hastalığının “cezaevinde kalmaya engel olmadığına” karar verdi.

248 gün boyunca tutuklu kalan Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verilirken sağlık sorunları için tedavi görmesi nedeniyle tedavisine hastanede devam edilmesine izin verildi.

TAHLİYESİ İSTENECEK

Gazete Oksijen'in haberine göre; Barım'ın doktorunun, planlanan tetkikler yapılmadan bırakılamayacağını belirtmesinin üzerine bu karar alındı. Evrensel’e konuşan Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, “27’nci Ağır Ceza Mahkemesi ise savcının itirazını kabul ederek yeniden tutuklama kararı verdi. Biz de şimdi yeniden tahliye talebinde bulunacağız. Bu doğrultuda dilekçemizi hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK ÖRNEK DEĞİL

Ancak davaların görüldüğü mahkemelerce önce tahliye ardındansa bir üst mahkemece tutukluluk kararı verilen tek kişi Barım değil. Tutuklu olduğu Marmara Cezaevi’nden 16 Nisan’da tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliye kararına karşı yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınmış, ardındansa tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti. Gezi davasında hakkında beraat ve tahliye kararı verilen Osman Kavala için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye edildiği sırada gözaltı kararı vermişti.