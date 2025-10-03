Ayşe Barım’ın tedavisi hastanede polis gözetiminde sürüyor!

Gezi Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 ay tutuklu kaldıktan sonra ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik itiraz başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Barım'ın tekrar cezaevine girmesi beklenirken, sağlık sorunları nedeniyle tedavisine hastanede devam edilmesine izin verildi.

Oksijen'in haberine göre; ciddi sağlık sorunları bulunan Barım'ın, tedavisinin hastanede polis gözetiminde sürdürüleceği bildirildi.

Amerikan Hastanesi'nde yatan Barım'ın doktorunun, planlanan tetkikler yapılmadan Barım'ın bırakılamayacağını belirtmesinin üzerine bu karar alındı.

Gazeteci Fırat Fıstık'ın aktardığına göre; Ayşe Barım, doktorların zorunlu gördüğü kalp endoskopisi için hastanede tedavi altında tutulurken, odasının başında polisler bekliyor.

Tedavi süreci bu koşullar altında sürüyor.

