Ayşe Erbulak’tan yeni roman: Kanlı Kanatlar

Polisiye edebiyatın güçlü yazarlarından Ayşe Erbulak, yeni romanı “Kanlı Kanatlar” Eksik Parça Yayınevi etiketi ile okurlarıyla buluştu.

"Katil kim?" sorusunu merkeze alan klasik polisiye anlayışının dışına çıkan "Kanlı Kanatlar", okuru ters köşe finallerle değil, karakterlerin iç dünyası, ahlaki çatışmaları ve duygusal gelgitleriyle yakalıyor. Okuyucu, katilin kim olduğunu keşfetmekten çok, onun nasıl yakalanacağını ve bu süreçte onunla kurduğu karmaşık bağı takibe alıyor.

Ayşe Erbulak, yeni romanında okura ipuçlarını, kitabın sonuna gelmeden sunarak, farklı bir anlatım dili benimsiyor. Bu sayede okur, zaman zaman katile empati duyan, zaman zaman ondan uzaklaşan, hatta katilin sandığından çok daha yakınında olabileceğini hisseden bir psikolojik yolculuğa çıkıyor.

Yazarın 11’nci kitabı “Kanlı Kanatlar”, aynı zamanda Ayşe Erbulak’ın kendi deyimiyle “en zorlanarak yazdığı roman” olarak öne çıkıyor. Eser, gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgide ilerliyor. Romanda bazı karakterler ve olaylar gerçeklikten izler taşırken, büyük bölümü yazarın güçlü hayal dünyasından besleniyor.

“Kanlı Kanatlar”, birbirini tanımayan insanların ve ailelerin kesişen hayatlarını, bu kesişimlerin nasıl karanlık dönüşümlere yol açtığını ve bireylerin hangi koşullarda birer ‘canavara’ dönüşebileceğini çarpıcı bir dille ele alıyor.