Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu: Rozetini Özgür Özel taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazar Ayşe Kulin’i CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.

CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel ayrıca üyelik formunu da imzaladı.

Özgür Özel’e, önceki Genel Başkanlardan Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

AYŞE KULİN HAKKINDA

1941 yılında İstanbul’un Beyazıt ilçesinde doğan Kulin, ilkokulu Ankara’da tamamladı. İlkokulun ardından öğrenimine Amerikan Kız Koleji’nde devam etti. 1961 yılında Londra’ya taşındı ve London School of Economics’te sosyoloji öğrenimi gördü. Bir süre sonra Türkiye’ye dönen yazar, birçok dergi ve gazete editör ve muhabir olarak görev almıştır. Aynı zamanda sinema filmlerinde senarist ve sanat yönetmenliği yaptı. Yazar, “Güneşe Dön Yüzünü’ adlı ilk eserini 1984 yılında yayınladı. Sinemaya uyarlanan bu eser, Kültür Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. Birçok dile çevrilen eserleriyle çok sayıda ödüle layık görüldü yazar, UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi olarak görev yaptı.

ESERLERİ

