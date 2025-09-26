Ayşe Tokyaz cinayeti: 2 polis ilk kez hakim karşısına çıktı

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan inceleme sonucu tutuklanan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis bugün ilk kez Küçükçekmece Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Ara kararı açıklayan hakim tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Kasım'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Cemil Koç'un "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'nin "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.