Ayşe Tokyaz cinayeti: Bir kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Ayşe Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyan ayrıldığı ihraç polis Cemil Koç’a yardım eden Oğuz K, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüyle ilgili gelişmeler sürüyor.

Tokyaz'ın ayrıldığı eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından Cemil Koç’un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen Oğuz K. (55) gözaltına alındı.

Oğuz K'nin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Oğuz K, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.