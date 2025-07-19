Ayşe Tokyaz cinayeti: Bir kişi adliyeye sevk edildi
Cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümüne ilişkin bir kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da Ayşe Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyan ayrıldığı ihraç polis Cemil Koç’a yardım eden Oğuz K, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüyle ilgili gelişmeler sürüyor.
Tokyaz'ın ayrıldığı eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayetin ardından Cemil Koç’un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen Oğuz K. (55) gözaltına alındı.
Oğuz K'nin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Oğuz K, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.