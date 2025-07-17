Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek valize koyan ihraç polis olan eski sevgilisi Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine dün sevk edilen Cemil Koç (38), Cemal A., Erhan G., Barış Can A., Necmettin E., Yusuf Ziya S. ve Mustafa Enes A. tutuklandı.

Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 kişi ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİNDİK SAVUNMA: "MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ"

Sabah'ın ulaştığı ifadeye göre Cemil Koç, savcılıkta Ayşe Tokyaz'ın uyuşturucu etkisinde bulunması ve dubleks evindeki merdivenlerin dar olması sebebiyle düşerek kafasını çarpması sonucu hareketsiz kaldığını, Ayşe Tokyaz'ın öldüğünü anlayarak paniğe kapıldığını, yardım için arkadaşını aradığını, arkadaşını sitenin çevresinden plakalı aracıyla alarak siteye girdiklerini ve eve birlikte çıkmalarının akabinde maktulü valize kendisinin koyduğunu söyledi.

PETROLDEKİ KAMERALARIN FİŞİNİ ÇEKMİŞ

Koç, arkadaşı ve yanlarında maktulün içerisinde bulunduğu valizle aşağı inerek plakalı araca valizi koyduklarını, araç ile birlikte arkadaşının ortaklığının bulunduğu petrole gitmelerinin akabinde kamera görüntülerinin emniyetin eline geçmemesi adına kamera fişini çektiğini söyledi. İfadesinin devamında petrolden ayrılmalarından bir süre sonra arkadaşının kendisini oyaladığını anladığını ve cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüğünü, yarı yolda kendisini satarak ayrıldığını, bunun üzerine meyhaneye giderek düşündüm dediği öğrenildi.

VALİZİN İÇİNE BAKILMASINI İSTEMEMİŞ

Cemil Koç daha sonra taksici Necmettin E. ile iletişim kurduğunu anlattı. Necmettin'e aracında valiz olduğunu valizde sıkıntılı bir şey olduğunu, gömülmesi gerektiğini ve valiz içine kesinlikle bakılmasını istemediğini belirterek 500 bin lira karşılığında iş teklifinde bulunduğunu açıkladı. Taksici Necmettin'in işi yapması için adam bulacağını söyleyerek işe aracılık ettiğini 3 kişi bulduğunu bu kişilere kişi başı 100 bin lira vermek için anlaştıklarını anlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cansız bedeni 14 Temmuz'da bulunmuştu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı katledip valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski erkek arkadaşı olan ihraç polis Cemil Koç (38) ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edilmişti.

Cemil Koç'un, 2024 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan meslekten ihraç edildiği, hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak' suçlarından kayıt olduğu bildirilmişti.

Ayrıca Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cemil Koç’un, Tokyaz'ın cansız bedenini saklamak için 500.000 lira karşılığında taksici tuttuğu ortaya çıktı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cemil Koç, "tasarlayarak öldürmek", yardım eden diğer 6 şüpheli de "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan 16 Temmuz'da tutuklandı.