Ayşe Tokyaz cinayeti davası: Katil Cemil Koç dahil 9 sanık yargılanıyor

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin dava devam ediyor.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı duruşma 2. gününde sürüyor.

11 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili açılan davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Duruşmaya şikayetçi Esra Tokyaz, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AYŞE TOKYAZ'IN ÖLÜMÜ

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Cemil Koç'un "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki Oğuz Kal'ın "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla da dört polis memuru tutuklanmıştı.

Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.

Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlenmişti.