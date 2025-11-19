Ayşe Tokyaz cinayeti davasında tarih belli oldu

Cansız bedeni 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizde bulunan ve meslekten ihraç edilmiş polis Cemil Koç tarafından öldürüldüğü tespit edilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi.

NTV'nin haberine göre; dava 29 Aralık'ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Oğuz Kal hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise, 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürmeye Yardım Etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

SIZDIRILAN İFADELER SORUŞTURMASI: İKİ POLİS İÇİN ‘AĞIR CEZA’ TALEBİ

Öte yandan Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, kardeşi Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, Küçükçekmece Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyada görevsizlik kararı verilmesine hükmetti.

Savcı ayrıca dosyanın Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet dosyasıyla birleştirilmesini talep ederek, sanıkların 'Kasten öldürmeye yardım' suçuyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Cemil Koç'un "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki Oğuz Kal'ın "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla da dört polis memuru tutuklanmıştı.

Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.

Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlenmişti.