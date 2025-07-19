Ayşe Tokyaz cinayeti: Gözaltına alınan polis adliyeye sevk edildi

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.U.U adliyeye sevk edildi.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz’ın ölümüyle ilgili ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah saatlerinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Oğuz K. isimli bir şüpheli daha gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Cinayete ilişkin dosyada şu ana kadar 7'si tutuklu olmak üzere 9 kişinin ismi geçiyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirlendi. Cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edildi.

Cinayete ilişkin aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu toplam 7 kişi tutuklanmıştı