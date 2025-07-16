Ayşe Tokyaz cinayeti: İhraç polis Cemil Koç dahil 7 kişi adliyeye sevk edildi

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek valize koyan ihraç polis olan eski sevgilisi Cemil Koç dahil 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İhraç polis Cemil Koç'un (38) da bulunduğu 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Toplam 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cansız bedeni 14 Temmuz'da bulunmuştu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı katledip valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski erkek arkadaşı olan ihraç polis Cemil Koç (38) ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edilmişti.

Cemil Koç'un, 2024 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan meslekten ihraç edildiği, hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak' suçlarından kayıt olduğu bildirilmişti.

Ayrıca Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Cemil Koç’un, Tokyaz'ın cansız bedenini saklamak için 500.000 lira karşılığında taksici tuttuğu ortaya çıktı.