Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil, cesedi saklamak için 500 bin TL’ye taksici tutmuş

İstanbul'da yol kenarında bir valiz içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedini saklamak için katil zanlısı ihraç polis Cemil Koç’un 500.000 lira karşılığında taksici tuttuğu öğrenildi.

Taksici verdiği ifadede, Koç’un anlaşmayı "Saklanması gereken malzeme 15 gün sizde kalacak, paranın yarısını vereceğim, 15 gün sonra ‘Getir’ dediğimde paranın tamamını alacaksın" şeklinde yaptığını anlattı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cemil Koç’un cesedi saklamak için taksici tuttuğunu bugünkü yazısında şöyle aktardı:

"Necmettin E., 2-3 yıldır yolcu olarak tanıdığı Koç’un kendisini polis olarak diye tanıttığını söylüyor. Koç, 12 Temmuz’da saat 17’de Necmettin E.’yi aramış. ‘Müsaitsen gel’ demiş. Çağlayan’da bir meyhaneye çağırmış. Necmettin E., meyhaneye gittiğinde Koç’un masasında iki kişi varmış. Necmettin E., şunları söylüyor:

‘Koç, beni ayrı masaya oturttu. ‘Arabamda problem var, bunu halledersen sana 500.000 TL veririm’ dedi. Problemin ne olduğunu bilmediğim için halledemeyeceğimi söyledim. ‘Yapabilecek birileri var mı’ dedi. ‘Birileri var, arayıp görüşeyim’ dedim. ‘Saklanması gereken malzeme 15 gün sizde kalacak, paranın yarısını vereceğim, 15 gün sonra ‘Getir’ dediğimde paranın tamamını alacaksın.’

"VALİZDE CESET OLDUĞUNU BİLSEYDİM KABUL ETMEZDİM"

Necmettin E, “Tamam” demiş. Arkadaşı Barış Can A’yı arayarak, “Arabada bir malzeme var, bunu saklamanız halinde size 300.000 TL vereceğim” diye konuşmuş. Barış Can A., kabul etmiş. Necmettin E., şöyle devam ediyor:

“Koç, aracının anahtarını bana verdi ve aracın nerede olduğunu söyledi. Barış’ı arayarak, Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’ne gelmesini söyledim. Barış, araçla geldi. Araçta arkadaşı Erhan G. vardı. Aracı Erhan kullanıyordu. Barış, yanında oturuyordu. Barış ve Erhan’ın yanına gitmeden, taksimdeyken, uzaktan kumandayla Koç’un aracının bagajını açtım. Barış, bagajdan bir şey aldı. Ne aldığını göremedim. Aldığı şeyi kendi bagajına koydu ve gittiler."

Polis, Necmettin E.’yi taksisindeyken yakalamış. Necmettin E, ‘Maddiyata ihtiyacım olduğu için Koç’un isteğini kabul ettim. Valizde ceset olduğunu bilseydim kabul etmezdim’ diyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cansız bedeni 14 Temmuz'da bulunmuştu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı katledip valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski erkek arkadaşı olan ihraç polis Cemil Koç (38) ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edilmişti.

Cemil Koç'un, 2024 yılında ruhsatsız silah bulundurmaktan meslekten ihraç edildiği, hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak' suçlarından kayıt olduğu bildirilmişti.

Ayrıca Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.