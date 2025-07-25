Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturması: 4 polis hakkında daha tutuklama talebi

Hatay-Reyhanlı’dan üniversite eğitimi için geldiği İstanbul’da, Eyüpsultan ilçesinde yol kenarındaki bir valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 polis ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Söz konusu 5 kişiye "delil karartma" suçlaması yöneltiliyor.

İhraç polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen Tokyaz'ın ölümüyle ilgili şu ana kadar 7 kişi tutuklandı.