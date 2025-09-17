Ayşe Tokyaz cinayetinde ifade sızdıran 2 polis hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 polis hakkında iddianame düzenlendi.

İfadelerin katile sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Necdet Ç.'nin 8 yıla kadar hapsi istenirken sanık Zülfü B. hakkında ise 7 yıla kadar hapis talep edildi. Sanıklar 26 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

"İFADELER SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın, katil Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.

İddianamede, Necdet Ç.'ye ait ekrandan erişim sağlandığının tespit edilmiş olması karşısında, sanık Necdet'in diğer sanık Zülfü tarafından kendisine gönderilen olay özetine ilişkin evrakı Cemil Koç'a göndermediği ve olay hakkında bilgi aktarmadığı şeklindeki savunmasının 'suçtan kurtulmaya yönelik olduğu' ve itibar edilemeyeceği, şüpheli savunmaları ile şikayetçi beyanı da dikkate alındığında şüpheli polis memuru Necdet'in, arkadaşı olan Cemil Koç'un isteği üzerine Cemil Koç'un TC numarasını şubede bulunan diğer şüpheli polis memuru Zülfü'ye gönderdiği ve hemen sonra Cemil Koç'un müşteki Esra Tokyaz'ı arayarak vermiş olduğu ifadeden haberinin olduğunu söylediğinin anlaşıldığı bilgisi yer aldı.

İLK DURUŞMA 26 EYLÜL'DE

İddianamede, tutuklu sanık, Necdet Ç. için 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'Kamu görevlisi tarafından verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenildi. Bir diğer sanık Zülfü B. hakkında ise, 'Görevi kötüye kullanma suçuna yardım' suçundan 3 aydan 1 yıla, kamu görevlisi tarafından verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenildi.

İki sanık da 26 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.