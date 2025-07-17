Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili iki müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, 22 yaşında katledilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, 13 Temmuz günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı olan ihraç polis Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde katledilip valize konulduğunu belirleyen polis, cansız bedenin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 7 kişi 14 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine dün (16 Temmuz) sevk edilen ihraç polis Cemil Koç (38), Cemal A., Erhan G., Barış Can A., Necmettin E., Yusuf Ziya S. ve Mustafa Enes A. tutuklanmıştı.

Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 kişi ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.