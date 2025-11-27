Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'un Diyarbakır'daki yargılanmasına başlandı: Avukatı davadan çekildi
İstanbul' da Ayşe Tokyaz’ın öldüren eski polis Cemil Koç'un, 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegul Ovezova'yı öldürme suçundan yargılandığı dava başladı. Mahkeme heyeti, celse arasında sanığın avukatının davadan çekildiğini duyurdu. Duruşma ertelendi.
İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan eski polis Cemil Koç'un, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan asıllı Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, katil Cemil Koç (38), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden hazır edildi, katılan sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.
Duruşmada, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları davaya müdahil olma ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.
DİYARBAKIR BAROSU'NUN MÜDAHİL OLMA TALEBİ KABUL EDİLDİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüpheyi gerekçe göstererek, tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, celse arasında sanığın avukatının davadan çekildiğini anımsatarak, gelecek celse avukatıyla savunmasının alınmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatlarının davaya müdahil olma talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.