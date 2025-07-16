Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı ile 6 kişi tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılar savcılık ifadeleri sona ermişti. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç ‘tasarlayarak öldürmek’ten, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İfadeleri alınan katil zanlısı Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek’, zanlıya yardım eden diğer 6 şüpheli de ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.