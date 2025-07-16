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Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısına ‘tasarlayarak öldürmekten’ tutuklanma talebi

İstanbul Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmekten’ diğer 6 kişi ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten’ tutuklanmaya sevk edildi.

Güncel
  • 16.07.2025 19:14
  • Giriş: 16.07.2025 19:14
  • Güncelleme: 16.07.2025 19:16
Kaynak: İHA
Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısına ‘tasarlayarak öldürmekten’ tutuklanma talebi

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sona erdi. Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek’ten, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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