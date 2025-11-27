Ayşe Tütüncü'den yeni albüm: Uzak, Yakın Zamanlar

Ayşe Tütüncü’nün yeni albümü Uzak, Yakın Zamanlar tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Hayyam Stüdyoları tarafından gerçekleştirilen “10 Usta 10 Albüm” projesi kapsamında kaydedilen Uzak, Yakın Zamanlar, 16 Kasım’da yayınlandı.

Piyano, Vokal: Ayşe Tütüncü

Elektrik Gitar: Sinan Altıparmak

Elektrik bas: Alper Yılmaz

Kontrbas: Baran Say

Davul: Mert Can Bilgin

Mix/Mastering: Sinan Sakızlı

Kayıt: Sinan Sakızlı, Ceylan Akçar - Hayyam Stüdyoları

Kayıt Asistanı: İlker Çiçek, Hazal Odabaşı

Video: Ebru Aksoy

Ayşe Tütüncü’nün daha önce çıkan albümleri şöyle:

Mozaik grubuyla "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır", "Ardından", "Çook Alametler Belirdi" ve

"Plastik Aşk"

Mehmet Güreli ile "Vapurlar"

Ayşe Tütüncü Piyano Perküsyon Grubu'yla "Çeşitlemeler" ve "Yedi Yer, Yedi Gök"

Ayşe Tütüncü Üçlüsü'yle "Panayır / Carnivalesque"

Mozaik grubu ile yeniden "Külliyat, 1983 - 1995