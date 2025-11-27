Ayşe Tütüncü'den yeni albüm: Uzak, Yakın Zamanlar
Ayşe Tütüncü’nün yeni albümü Uzak, Yakın Zamanlar tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Hayyam Stüdyoları tarafından gerçekleştirilen “10 Usta 10 Albüm” projesi kapsamında kaydedilen Uzak, Yakın Zamanlar, 16 Kasım’da yayınlandı.
Piyano, Vokal: Ayşe Tütüncü
Elektrik Gitar: Sinan Altıparmak
Elektrik bas: Alper Yılmaz
Kontrbas: Baran Say
Davul: Mert Can Bilgin
Mix/Mastering: Sinan Sakızlı
Kayıt: Sinan Sakızlı, Ceylan Akçar - Hayyam Stüdyoları
Kayıt Asistanı: İlker Çiçek, Hazal Odabaşı
Video: Ebru Aksoy
Ayşe Tütüncü’nün daha önce çıkan albümleri şöyle:
Mozaik grubuyla "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır", "Ardından", "Çook Alametler Belirdi" ve
"Plastik Aşk"
Mehmet Güreli ile "Vapurlar"
Ayşe Tütüncü Piyano Perküsyon Grubu'yla "Çeşitlemeler" ve "Yedi Yer, Yedi Gök"
Ayşe Tütüncü Üçlüsü'yle "Panayır / Carnivalesque"
Mozaik grubu ile yeniden "Külliyat, 1983 - 1995