Ayşegül 20. Yüzyılda ile 1950'lere yolculuk başlıyor

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu “Ayşegül 20. Yüzyılda” serisi, bu kez modernleşme sancılarıyla sarsılan, sanayileşen ve kabuğunu kıran 1950’lere odaklanıyor.

Ömer Uluç’ın ilk sergisinden, Abidin Dino’nun Picasso ile seramik fırını başındaki mesaisine, Fahrelnissa Zeid’in kozmik titreşimlerinden Füreya Koral’ın toprağı keşfettiği o ilk ‘an’a Soğuk Savaş’ın gölgesinde bir silah olarak kullanılan soyut sanatın MoMA üzerinden dünyaya yayılışına kadar...

Etkinlik, 18 Ocak Pazar günü saat 14.00'de Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde gerçeştirilecek.