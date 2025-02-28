Ayşegül Doğan: DEM Parti olarak çağrıdan memnunuz, PKK kararını verecektir

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın son çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Abdullah Öcalan'ın çağrısını bir öneri olarak da görebiliriz" diyen Doğan, "PKK kararını verecektir, çağrı onlara yönelik" ifadelerini kullandı.

DEM Parti olarak çağrıya destek verdiklerini belirten Doğan, "Biz DEM Parti olarak Öcalan'ın çağrısından memnunuz ve destekliyoruz" dedi.

Rudaw'ın İstanbul stüdyosunda katıldığı programda konuşan Doğan, "Sürece ilişkin herhangi bir yasal zemin yok, bu bir tehlike. Kanuni bir değişiklik şart" diye konuştu.

Doğan, "Yıllardır Kürtlerin birliğinin temel bir esas olduğunu belirtiyoruz. Şu anda artık Kürtlerin birliği bir ihtiyaç durumunda" açıklamasında bulundu.

Öcalan'ın çağrısının görüntülü olmamasını eleştiren Doğan, "Öcalan'ın videosu olmadı, keşke sesi duyulsaydı, yüzü görülseydi" diye konuştu.

Doğan ayrıca PKK'nin hedefleri konusunda, "PKK ulus-devlet istemiyor, bu açık bir şey. Kürt meselesi bir kimlik meselesidir, sadece kültürel haklarla sınırlandırılamaz" ifadelerini kullandı.

KARAYILAN’IN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

"'Tek millet, tek dil' sözleri kabul edilemez" diyen Doğan, "Şimdiye kadar 'Kürtler silah kullanıyor' diyorlardı, artık çağrı geldi. Şimdi herkes savaş ve barış arasında bir tercih yapacak" dedi. Doğan, sürece dair kendilerine aktarılan bir yol haritasının bulunmadığını söyledi.

Doğan, Murat Karayılan'ın geçmişteki açıklamalarını hatırlattı.

Doğan, şunları söyledi: