Ayşegül Doğan yanıtladı: DEM Parti'nin ismi ve logosu değişecek mi?

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemine ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

PKK lideri Abdullah Öcalan için statü önerisine değinen Doğan, "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için, hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan sayın Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" dedi.

Süreçte belirsizlikler ve zorluklar olduğunu kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak bu zorlukların aşılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gecikme var, bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı" diye konuştu.

DEM PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişeceğine ilişkin soruların olduğunu belirten Doğan, "Bir yenilenmeden bahsediyoruz. Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle, ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil. Bu konuyla ilgili çıkan manipülatif haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak" ifadelerini kullandı.

"YASAL ÇERÇEVEYLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

Açıklamasının ardından basın memsuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, "Yasal adımlar için taslağınızı hazırladınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yasal adımlar bu süreci hukuken güvenceye kavuşturacak adımlar. Yasa olmadan sürecin ilerlemediğini, durağan hale geldiğini kamuoyu tespit ediyor, bırakın bizim tespit etmemizi. Bu zorlukların aşılması gerekiyor. Elbette bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Yasal çerçevesiyle ilgili hazırlıklarımız elbette var. Bizim bu konuda bir çalışmamız var, bir taslağımız var."