Ayşegül Doğan’dan Bahçeli’ye yanıt: “Barıştan yanayız, savrulmuyoruz”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan T24 YouTube kanalında Şirin Payzın'ın programına katıldı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki gelişmelere ve sürecin Türkiye'deki yansımalarına ilişkin konuşan Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK’nın kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?" sorusuna, "Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ÖCALAN'IN İLETİŞİM KOŞULLARI

"Bizim neyin yanında durduğumuz yıllardır verdiğimiz mücadeleyle açık. Bayrak konusunda konuşalım... Türkiye'nin yakın siyaset tarihinde çeşitli kez denenmiş ve sonuç alınamamış provokatif girişimler olduğunu biliyorsunuz. Partimiz tavrını ortaya koydu.

Sayın Bahçeli'nin, Sayın Öcalan ile ilgili değerlendirmelerini şöyle yanıtlıyoruz: Bu sürecin açıklıkla ilerlemesi için, spekülasyonları, manipülasyonları engellemek içindi... Biz diyoruz ki Öcalan'ı özgür iletişim koşullarına eriştirmek gerekiyor.

Bizim partimiz çatışmasızlıktan yana. Tarihsel çatışma ve çatışmasızlık döngüsünden çıkması gerekiyor artık Türkiye'nin... Kalıcı bir çıkış nasıl olur? Güven, güvence ilişkisi... Adalet ve hukukun tesiriyle birlikte olabilir. Biz 27 Şubat çağrısından önce de Öcalan'ın barış çabalarını destekleyen, bunun yolunun açılması gerektiğini söyleyen, koşulların değişmesi gerektiğini söyleyen, müzakerenin doğası gereği olması gereken koşullara sahip olunması gerektiğini söylüyoruz.

"DEMOKRASİDEN YANA DURUYORUZ, SAVRULMUYORUZ"

Barıştan yana duruyoruz, demokratik toplumdan yana duruyoruz. Öcalan, DEM heyetiyle yaptığı son görüşmede, 27 Şubat çağrısının öneminin altını çiziyor. Nerede durduğunu ifade ediyor. Herhangi bir yalpalanma, savrulma DEM Parti açısından söz konusu değil. Bizim siyaset yapma, olumsuzluklara dikkat çekme, bunun için de hem proaktif hem de reaktif siyaset ortaya koyma hakkımız hep gölgelenmeye çalışıldı.

Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz."

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Konuşmasında MHP lideri Bahçeli'nin, PKK lideri Öcalan için söylediği "Örgütünü feshetsin gelsin DEM Parti grubunda konuşsun" sözlerini hatırlatan Doğan şunları kaydetti:

"1 yılı fazlasıyla geçti. Bu konuşmaların gereğini kim yapmıyor? Öcalan gelsin konuşsun. Tüm bu soruların yanıtlarını doğrudan kendisinden duyalım. Bunlar bugün konuşulmuyor bile."

KÜRTLERİN TEMSİLİ TARTIŞMASI: "BIRAKIN KÜRTLER KARAR VERSİN"

İktidar kanadından temsilcilerin SDG'nin Kürtleri temsil etmediğine yönelik sözlerine de değinen Doğan, şunları ifade etti:

"Devletin bekası denilerek Türkiye'de pek çok konunun üstü kapatıldı, şu anda aynı söylemi Suriye'de görüyoruz. 'SDG ayrı Kürtler ayrı, SDG tüm Kürtleri temsil edemez' deniliyor. Bırakın buna Kürtler karar versin. 'SDG Kürt'ü temsil etmiyor' demek Kürt'ü uzaklaştırmaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Kürt'ün muhatap gösterdiği muhatapları yok sayıyorsunuz. Bu kucaklayan bir dil olmuyor."

"SURİYE'DE İÇ SAVAŞ DENEMESİ YAPILIYOR"

Doğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ve IŞİD tehdidinin bir istikrarsızlık ortamı yaratabileceğini ve Türkiye'ye de doğrudan etkilerinin olabileceğini ifade etti:

"Kürt'ü eşit kardeş olarak görebilecek bir dilin, bir zihniyet değişikliğinin somut emarelerini görmek gerekiyor. Bu bir tehdit değil, bir tespit. Bugün Suriye'deki istikrarsızlık Türkiye'yi nasıl etkileyecek. Bunu yalnızca DEM Parti mi düşünmeli? Suriye'de iç savaş denemesi yapılıyor. Türkiye'nin iç ve dış güvenliği yalnızca DEM Parti'nin meselesi olmamalı. IŞİD tehdidinden bahsediyoruz. Yeniden canlanması ihtimalinden bahsediyoruz ve bu bir ihtimal değil."