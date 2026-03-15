Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgili cinayet iddiasında bulunan gazeteci Bilal Özcan tutuklandı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya ünlüsü ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olduğu iddiasını gündeme getiren gazeteci Bilal Özcan, ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Özcan, akşam saatlerinde tutuklandı.

Gelişme Özcan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili haberinden dolayı gazeteci Bilal Özcan bugün 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bilal Özcan’ın avukatı Hasan Tahsin Akyüz, Özcan’ın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Avukat Hasan Tahsin Akyüz, konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti."