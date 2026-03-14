Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: “İntihar notundaki el yazısı ona ait değil”

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın Kağıthane’deki evinde ölü bulunmasının ardından olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Eraslan’ın paylaştığı intihar notundaki el yazısının ona ait olmadığını öne sürdü.

KANLI BİR NOT BULUNMUŞTU

Ayşegül Eraslan, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşılan ve veda notu olduğu değerlendirilen mesajlar nedeniyle olay ilk etapta intihar şüphesiyle değerlendirilmişti.

Eraslan’ın Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda, “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” ifadelerinin yer aldığı bir not yer aldı. Daha sonra paylaşılan ve kanlı olduğu görülen ikinci notta ise köpeklerine iyi bakılmasını istediği ve babasından özür dilediği ifadeleri bulundu.

Söz konusu paylaşımların ardından yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Eraslan’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

“EL YAZISI ONA AİT DEĞİL” İDDİASI

Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada veda notundaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığını iddia etti.

Palancı, bu nedenle durumu polise bildirdiklerini belirterek Eraslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü.

Palancı paylaşımında, “Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eraslan’ın ölümüne ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.